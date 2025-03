Alexander Isak wybrał. Chce dołączyć do tego giganta

Alexander Isak jest łączony z transferem do Arsenalu. Szwedzki napastnik jest otwarty na przenosiny do klubu z północnego Londynu, informuje "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak na celowniku Arsenalu

Arsenal FC w ostatnich dwóch sezonach był blisko zdobycia tytułu mistrza Premier League. Natomiast w tym roku Kanonierzy mają małe szanse na ostateczne zwycięstwo. W zespole Mikela Artety szwankuje skuteczność, dlatego hiszpański menedżer latem chce pozyskać bramkostrzelnego zawodnika.

Londyńczycy bacznie monitorują sytuację Alexandra Isaka, który błyszczy w barwach Newcastle United. Okazuje się, że 25-letni snajper jest chętny, by przeprowadzić się na Emirates Stadium, co stanowiłoby duże wzmocnienie dla Kanonierów. Szwed ma na swoim koncie 23 bramki we wszystkich rozgrywkach i jest uznawany za jednego z najlepszych napastników w Anglii. W klasyfikacji strzelców Premier League lepsi od Isaka są tylko Erling Haaland i Mohamed Salah.

Reprezentant Szwecji czuje, że udowodnił swoją wartość na St. James’ Park i jest gotów na kolejny krok w swojej karierze. Chce dołączyć do klubu, który rywalizuje o najważniejsze trofea, a Arsenal wydaje się być idealnym miejscem do rozwoju. Pozyskanie Isaka nie będzie jednak proste. Newcastle zażąda dużej kwoty za swojego najlepszego zawodnika, co może zmusić Kanonierów do pobicia swojego rekordowego transferu. Warto też dodać, że Isak pozostaje wymarzonym wzmocnieniem Barcelony.