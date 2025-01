Alex Oxlade-Chamberlain może zaliczyć powrót do Premier League. Zdaniem brytyjskiego dziennika The Sun sytuację 31-latka monitorują Wolverhampton Wanderers oraz Leicester City, a także występujące w Championship Sheffield United.

Alex Oxlade-Chamberlain od sierpnia 2023 roku występuje w lidze tureckiej, przywdziewając koszulkę tamtejszego Besiktasu Stambuł. W obecnym sezonie doświadczony zawodnik nie łapie się jednak do składu drużyny Czarnych Orłów, co może poskutkować rozstaniem się obu stron jeszcze w trwającym zimowym okienku transferowym. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to 35-krotny reprezentant Anglii ma oferty od klubów z Wysp Brytyjskich.

Jak dowiedział się brytyjski dziennik “The Sun”, Leicester City oraz Wolverhampton Wanderers wykazują zainteresowanie 31-latkiem. Oba zespoły walczą o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym i szukają wzmocnień składów przed decydującym momentem sezonu. Ponadto Alex Oxlade-Chamberlain jest monitorowany przez ekipę z zaplecza – Sheffield United – która z kolei zajmuje bardzo wysokie 2. miejsce w tabeli Championship, mając szanse na awans do elity.

Środkowy pomocnik swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Southampton FC, następnie przeprowadził się do Arsenalu, by w 2017 roku zakotwiczyć w Liverpoolu. Mierzący 180 centymetrów piłkarz zdecydowanie najlepiej wspomina czas spędzony na Emirates Stadium, gdy imponował wysoką formą. Bilans Alexa Oxlade’a-Chamberlaina w drużynie The Gunners prezentuje się następująco – 198 meczów, 20 bramek oraz 28 asyst.