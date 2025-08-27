Chelsea finalizuje hit transferowy. Man United da zielone światło

Alejandro Garnacho podczas letniego okienka przejdzie do Chelsea, a sfinalizowanie tej transakcji jest już tylko kwestią czasu. Londyńczycy czekają jedynie na zielone światło od Manchesteru United - poinformował w środowy wieczór Fabrizio Romano.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca - trener Chelsea

Alejandro Garnacho o krok od przenosin do Chelsea

Alejandro Garnacho nie ma przyszłości w Manchesterze United i dlatego podjął decyzję o odejściu z angielskiego klubu. Argentyński pomocnik, który z powodzeniem może występować również na skrzydle, jasno określił swoje plany dotyczące zmiany otoczenia. Mianowicie, 21-letni gwiazdor wybrał już nową drużynę – atakujący pragnie kontynuować karierę w Chelsea. Co więcej, urodzony w Madrycie zawodnik nawet nie rozważał propozycji od innych zespołów, ponieważ od początku skupiał się na przeprowadzce do Londynu.

Jak przekazał Fabrizio Romano, transfer Garnacho do Chelsea jest wyłącznie kwestią czasu. Zdaniem włoskiego dziennikarza prędzej czy później argentyński piłkarz trafi na Stamford Bridge. Niebiescy doszli już do pełnego porozumienia z zawodnikiem w sprawie kontraktu indywidualnego, a obecnie czekają jedynie na zielone światło Manchesteru United. Według doniesień prasy ostateczna kwota transakcji wyniesie w granicach 35-40 milionów funtów. Będzie to jeden z najciekawszych ruchów w trwającym letnim okienku transferowym.

Alejandro Garnacho, mimo młodego wieku, zebrał już spore doświadczenie na najwyższym poziomie. Do drużyny Czerwonych Diabłów trafił w 2020 roku z młodzieżowych struktur Atletico Madryt i szybko przebił się do pierwszego zespołu Manchesteru United. W barwach ekipy Red Devils rozegrał łącznie 144 mecze, zdobywając 26 bramek oraz notując 22 asysty. W 2024 roku wstawił do gabloty Puchar Ligi Angielskiej. Ośmiokrotny reprezentant Argentyny z obecnym pracodawcą jest związany kontraktem obowiązującym do 2028 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość atakującego na około 45 milionów euro.