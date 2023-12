Alan Shearer zabrał głos na temat problemów kadrowych Newcastle. W rozmowie z "Five Live" były piłkarz apelował do władz klubu o zakontraktowanie Davida De Gei.

Imago / Adam Davy Na zdjęciu: Alan Shearer

David de Gea pozostaje bez pracy od lipca

Newcastle musi sobie radzić bez podstawowego bramkarza. Nick Pope wypadł z gry na kilka miesięcy

Alan Shearer uważa, że “Sroki” powinny wykorzystać nadarzającą się okazję i sprowadzić do klubu Hiszpana

Alan Shearer zachęca Newcastle do transferu De Gei

Newcastle od początku grudnia pozostają bez podstawowego bramkarza. Nick Pope w spotkaniu z Manchesterem United doznał kontuzji barku. Jak się później okazało, uraz wyłączył go z gry na kilka miesięcy. Jego miejsce między słupkami zajął Martin Dubravka, lecz występy Słowaka pozostawiają wiele do życzenia.

Alan Shearer był piłkarz i legenda “Srok” został zapytany podczas rozmowy na antenie “Five Live” o to, czy David De Gea to ktoś, kogo Newcastle powinno zakontraktować. Odpowiedź Anglika nie pozostawiła złudzeń. Był to wręcz apel do władz klubu, aby ruszyli w kierunku podpisania kontraktu z bezrobotnym bramkarzem.

– Tak, myślę, że Newcastle potrzebuje bramkarza, a De Gea jest wolny. Wiem, że jego wynagrodzenie będzie ogromne, ale nie musieliby płacić za niego żadnego odstępnego – powiedział Shearer.

David De Gea bez klubu pozostaje od lipca, odkąd jego kontrakt z Manchesterem United dobiegł końca. W międzyczasie 33-latek był łączony z wieloma zespołami, w tym z Arabii Saudyjskiej. Jednak Hiszpan odrzucał każdą otrzymaną ofertę.