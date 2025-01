Al-Nassr pobiło rekord transferowy. Zapłacili fortunę za talent Aston Villi

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Al-Nassr

Jhon Duran najdroższym piłkarzem w historii Al-Nassr

Al-Nassr w trakcie zimowego okna transferowego pożegnało dwóch zawodników. Klub opuścił Seko Fofana, który przeszedł do Rennes oraz Anderson Talisca, który zasilił Fenerbahce. Włodarze saudyjskiego giganta w ostatni dzień stycznia postanowili wzmocnić zespół. Do Rijadu przeniesie się utalentowany napastnik z Premier League, który do tej pory bronił barw Aston Villi.

W mediach społecznościowych Al-Nassr oficjalnie zaprezentowało Jhona Durana jako nowego piłkarza zespołu. Kolumbijczyk kosztował aż 77 milionów euro plus dodatkowe bonusy. Z nowym pracodawcą związał się umową na pięć lat. Tym samym 21-latek stał się najdroższym zawodnikiem w historii klubu. Do tej pory najwięcej wydano na transfer Otavio, który przyszedł do klubu latem 2023 roku za 60 milionów euro.

From England to Saudi Arabia: Welcome to AlNassr, John Durán! 🏟️🔥 pic.twitter.com/V1ltVU6sdk — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 31, 2025

Duran uchodzi za wielki talent, a napastnika nie raz chwalił Unai Emery. Reprezentant Kolumbii w barwach Aston Villi grał od 2023 roku, gdy przeniósł się do Premier League z Chicago Fire. W koszulce The Villans strzelił 20 goli w 78 meczach.

Ekipa z Rijadu na ten moment zajmuje 3. miejsce w Sadui Pro League z dorobkiem 38 punktów. Strata do pierwszego Al-Hilal wynosi już 8 punktów. W trakcie sezonu z powodu kiepskich wyników pracę stracił Luis Castro, którego we wrześniu zastąpił Stefano Pioli.

Jhon Duran w barwach Al-Nassr będzie mógł zadebiutować w przyszłym tygodniu. W poniedziałek (3 lutego) rywalem zespołu Cristiano Ronaldo w azjatyckiej Lidze Mistrzów będzie Al-Wasl. Z kolei w piątek (7 lutego) zmierzą się w lidze z Al-Feiha.