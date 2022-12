PressFocus Na zdjęciu: Roberto Firmino

Al Nassr po próbie sprowadzenia Cristiano Ronaldo zagięło parol na kolejnego gwiazdora światowej piłki. Według The Mirror Saudyjczycy spróbują pozyskać napastnika Liverpoolu Roberto Firmino.

Kontrakt Firmino wygasa już w czerwcu przyszłego roku

Brazylijczyk negocjuje nową umowę z Liverpoolem

Al Nassr chce sprowadzić napastnika The Reds na Bliski Wschód

Firmino trafi do Al Nassr?

Roberto Firmino latem wygasa kontrakt z Liverpoolem, co oznacza, że od przyszłego miesiąca może negocjować przedwstępny kontrakt z zagranicznymi klubami. The Reds rozmawiają z Brazylijczykiem o przedłużeniu jego pobytu na Anfield Road, a menedżer Jurgen Klopp chce zatrzymać go w swoim zespole na dłużej.

Jednak The Mirror donosi, że Al Nassr ma poważne plany wobec napastnika Liverpoolu. Saudyjczycy są przekonani, że lukratywna oferta skłoni go do przenosin na Bliski Wschód. Al Nassr było również powiązane z transferem Cristiano Ronaldo w ostatnich tygodniach, jednak 37-latek zaprzeczył doniesieniom o potencjalnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej.

Firmino był w ostatnim czasie główną postacią Liverpoolu, który odnosił wielkie sukcesy, ale przybycie Diogo Joty i Darwina Nuneza w ostatnich sezonach poważnie wpłynęło na jego czas gry. Ponadto kontuzje, a następnie walka o powrót do formy sprawiły, że Klopp nie mógł korzystać z jego usług w takim wymiarze, jakby tego chciał.

31-latek, który siedem i pół roku temu przeniósł się na Anfield Road z niemieckiego Hoffenheim, strzelił siedem goli w Premier League w 13 występach w tym sezonie. Zdobył także dwa gole w Lidze Mistrzów.

Jednak Firmino otrzymał spory cios, gdy okazało się, że nie pojedzie na mundial z Brazylią mimo, że strzelił więcej bramek niż Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli czy Raphinha. Brazylijczyk nie zdobył uznania w oczach Tite.

