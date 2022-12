PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Według najnowszych wiadomości przekazywanych przez Calciomercato.com Juventus jest skłonny sprzedać zimą Adriena Rabiota, by pozyskać środki na sprowadzenia zawodnika londyńskiej Chelsea Masona Mounta.

Rabiot jest bliski odejścia z Juventusu

Stara Dama dzięki odejściu Francuza będzie miała środki na Mounta

Bianconeri chcą wykorzystać brak postępów w negocjacjach Anglika z Chelsea ws. nowego konrtaktu

Mount zastąpi Rabiota w Juventusie?

Przyszłość Adriena Rabiota w Juventusie stoi pod znakiem zapytania. Francuz już latem był bliski odejścia z Turynu, ale wysokie oczekiwania finansowe sprawiły, że transfer do Manchesteru United ostatecznie nie doszedł do skutku.

Kontrakt Francuza z drużyną Starej Damy wygasa w czerwcu przyszłego roku i obecnie nic nie wskazuje na to, aby został przedłużony. Sam zawodnik przyznał, że nie wiem czy zostanie w stolicy Piemontu na kolejny sezon, a także chętnie spróbowałby swoich sił w Premier League. Taka postawa oraz wysokie wymagania finansowe sprawiają, że bianconeri mogą nie być w stanie zatrzymać Rabiota, który prezentuje znakomitą formę podczas mistrzostw świata w Katarze.

Według informacji przekazywanych przez Calciomercato.com, Juventus chcąc nieco zarobić na Francuzie może zdecydować się na jego sprzedaż już zimą, zamiast czekać aż do lata, gdy zawodnik będzie mógł odejść za darmo.

Pozyskane środki Stara Dama chciałaby przeznaczyć na sprowadzenie Masona Mounta z Chelsea. Kontrakt Anglika obowiązuje do 2024 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia są obecnie wstrzymane. Juventus może spróbować wykorzystać ten zastój w negocjacjach i sprowadzić go do Włoch.

