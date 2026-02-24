FC Barcelona wygrała wyścig o wielki talent. Oficjalne potwierdzenie

09:37, 24. lutego 2026 14:14, 24. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  FC Barcelona

FC Barcelona potwierdziła sprowadzenie Ajaya Tavaresa. 16-letni skrzydłowy, o którego zabiegało wielu gigantów, na początku będzie grał w drużynach młodzieżowych.

Hansi Flick
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oficjalnie: Ajay Tavares wybrał Barcelonę

FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Ajaya Tavaresa z Norwich City. 16-letni skrzydłowy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z katalońskim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. Wysokość kwoty transakcji nie została podana do wiadomości publicznej. Dla mistrzów La Ligi to kolejny ruch wpisujący się w strategię sprowadzania najbardziej perspektywicznych talentów ze Starego Kontynentu.

Młodzieżowy reprezentant Anglii, posiadający także portugalski paszport, w ostatnich miesiącach był obserwowany przez czołowe europejskie kluby. Niezwykle zacięty wyścig o zakontraktowanie bardzo utalentowanego zawodnika ostatecznie wygrała Barcelona.

Tavares na początku będzie rozwijał swoje umiejętności w słynnej akademii La Masia, występując w zespołach młodzieżowych. Docelowo ma jednak stanowić o sile pierwszej drużyny i w przyszłości walczyć o miejsce w podstawowym składzie ekipy z Camp Nou.

Lewy napastnik jest wychowankiem Norwich City, gdzie spędził całą dotychczasową karierę. Mierzący 170 centymetrów atakujący zdecydował się jednak na nowe wyzwanie, przyjmując ofertę z Hiszpanii. Ajay Tavares wierzy, że w Barcelonie otrzyma realną szansę rozwoju, ponieważ ten klub słynie z odważnego stawiania na młodych piłkarzy. Czas pokaże, czy zdolny zawodnik spełni pokładane w nim nadzieje i zrobi wielką karierę.

