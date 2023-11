Ajax Amsterdam włącza się do walki o sprowadzenie zimą Pierre-Emile Hojbierga. Duńczyk nie jest zadowolony z liczby minut, jakie spędza na boisku w drużynie Tottenhamu.

IMAGO / Martin Dalton Na zdjęciu: Pierre Emile Hojbierg

Ajax Amsterdam obrało za cel Pierre-Emile Hojbierga

Duńczyk może trafić do Holandii już w styczniu

Ange Postecoglu korzysta z pomocnika głównie w ostatnich minutach spotkań

Pierre-Emile Hojbierg może zimą zmienić otoczenie. Według angielskich mediów do grona zainteresowanych klubów usługami pomocnika dołączył Ajax Amsterdam. Holenderski zespół przeżywa poważny kryzys w tym sezonie. Dlatego w nadchodzącym okienku transferowym w stolicy Holandii planują poważne wzmocnienia, aby uratować obecną kampanię. Sprowadzenie Hojbierga miałoby rozwiązać problem braku doświadczenia w środku pola w zespole Johna van’t Schipa.

Duńczyk już od jakiegoś czasu nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Londynie. Po przyjściu Ange Postecoglu do “Spurs” 28-latek stracił miejsce w podstawowym składzie. W tym sezonie pełni zaledwie rolę zmiennika. Zagrał w 12 meczach Premier League, podczas których przebywał na boisku przez 431 minut. Głównie australijski szkoleniowiec wpuszcza reprezentanta Danii na końcówkę spotkania. Wiele wskazuję na to, że Tottenham będzie skłonne pożegnać się z Hojbiergiem już tej zimy. Kontrakt pomocnika wygasa w czerwcu 2025 roku. Zatem najbliższe dwa okienka transferowe to ostatnie szansę władz “Kogutów”, aby zarobić na sprzedaży zawodnika.