Saul ma trafić do Barcelony na zasadzie wymiany między Atletico i Barceloną. O przyszłości Hiszpana wypowiedział się jego agent Jonathan Barnett

Wymiana Griezmann-Saul to najgorętszy temat w hiszpańskich mediach

Transakcja między Barceloną i Atletico nie jest jednak pewna

Agent Saula twierdzi, że piłkarz nie podjął jeszcze decyzji o swojej klubowej przyszłości

Saul w Barcelonie – nic nie jest pewne

W ostatnim czasie głównym tematem w hiszpańskich mediach była potencjalna wymiana między Atletico, a Barceloną. Dzięki temu do Madrytu wróciłby Antoine Griezmann, Z kolei Saul reprezentowałby kataloński klub. Transakcja ta byłaby raczej niemożliwa, gdyby nie finansowe tarapaty drużyny z siedzibą na Camp Npu. Barcelona musi ograniczyć wydatki na pensje, a Griezmann jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Blaugranie. Dlatego Joan Laporta chętnie pozbędzie się 30-latka.

Barcelona chce, by Atletico dopłaciło do wymiany Griezmann-Saul. Twierdzi bowiem, że Francuz jest więcej warty od Hiszpana. Niektóre media sugerowały, że w operację tę mogą zostać włączenie także inni gracze Los Colchoneros. Mógłby być to np. Joao Felix. Scenariusz ten wydaje się być jednak niemożliwy, co potwierdzają dobrze poinformowani hiszpańscy dziennikarze.

Saul przez ostatnie lata był arcyważnym punktem w układance Diego Simeone, który bardzo ceni umiejętności 26-latka. Poprzedni sezon w wykonaniu Hiszpana był nienajlepszy, ale wciąż dysponuje on sporymi umiejętnościami. Dla aktualnego zespołu rozegrał już ponad 300 spotkań. Strzelił w nich ponad 40 goli i dołożył 20 asyst.

Przenosiny Saula do Barcelony nie są pewne, co podkreślił jego agent. – Saul zrobi to, co będzie dla niego najlepsze. Decyzja jeszcze nie zapadła. Jest wiele możliwości – stwierdził Jonathan Barnett.

