Kylian Mbappe oraz jego środowisko oczekują, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni Real Madryt okaże większe zaangażowanie w sprowadzenie zawodnika już w tym oknie transferowym. Królewscy nie chcą naciskać na paryżan, pamiętając, jak skończyło się to w przypadku Barcelony, gdy ta ostrzyła sobie zęby na Marco Verrattiego.

Paris Saint-Germain zwleka z ogłoszeniem powrotu Kyliana Mbappe do treningów

Za dwa tygodnie paryżanie grają w Superpucharze Francji. Do tej pory 22-latek chce, by Real Madryt wykazał większe zaangażowanie i nacisnął jego klub w sprawie transferu

Mbappe oczekuje od Realu Madryt “ostatecznego sprintu”

Wciąż nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie występować będzie Kylian Mbappe. Zawodnik przebywa obecnie na wakacjach po tym, jak jego reprezentacja Francji pożegnała się z Euro 2020 już w 1/8 finału. Paris Saint-Germain zwleka z oficjalnym ogłoszeniem daty powrotu do treningów swojej gwiazdy. Oznaczałoby to bowiem, że 22-latek pozostanie we Francji na kolejny sezon. Czas ucieka nieubłaganie – już 1 sierpnia, a więc za dwa tygodnie paryżanie zmierzą się w krajowym superpucharze z Lille. Do tej pory sytuacja kontraktowa Mbappe musi zostać wyjaśniona.

Otoczenie francuskiej supergwiazdy oczekuje, że w najbliższych dniach Real Madryt wykona “ostateczny sprint” w sprawie transferu. Królewscy mają pokazać, że zależy im na sprowadzeniu Mbappe już w obecnym oknie transferowym. Florentino Perez nie jest jednak przekonany do tego pomysłu. Pomijając fakt, że wypłynięcie kontrowersyjnych nagrań z jego udziałem jest obecnie sprawą, którą musi zająć się priorytetowo, prezydent Los Blancos pamięta, co stało się, gdy na PSG naciskać próbowała Barcelona. Duma Katalonii nakłaniała Marco Verrattiego do buntu, licząc, że w ten sposób giganci Ligue 1 skłonią się do sprzedaży swojej gwiazdy. W efekcie Włoch przedłużył kontrakt, a PSG w ramach odwetu sprowadziło do siebie Neymara.

Mbappe i jego środowisko chciałoby przenieść się do Madrytu już teraz. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, madrycki AS uważa, że tuż po Nowym Roku Francuz podpisze kontrakt z Królewskimi. Przypomnijmy, że jego obecna umowa z PSG obowiązuje jeszcze przez rok, a od 1 stycznia napastnik może negocjować z innymi klubami i dołączyć do wybranego przez siebie po zakończeniu sezonu 2021/2022.

