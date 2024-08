Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

175 milionów euro – tyle musi zapłacić Barcelona za Leao

FC Barcelona na ostatnie niespełna dwa tygodnie letniego okna transferowego określiła główne cele w kontekście wzmocnień zespołu. Jednym z nich jest transfer nowego skrzydłowego, bowiem jak wiadomo, Nico Williams odrzucił możliwość gry na Camp Nou.

Zarząd klubu z Katalonii na czele z Joanem Laportą wytypował więc dwóch zawodników, którzy mogą dołączyć do Blaugrany. Jednym z nich jest Rafael Leao, czyli największa gwiazda AC Milanu. Jak twierdzi La Gazzetta dello Sport, włoski klub zareagował na zainteresowanie reprezentantem Portugalii. Rossoneri ustalili potencjalną cenę transferu, za którą będą skłonni sprzedać gwiazdora. Umiejętności portugalskiego zawodnika zostały wycenione na 175 milionów euro.

Włoska gazeta przekazała od razu, że FC Barcelona nie będzie w stanie spełnić żądań Milanu. Co więcej, Hiszpanie nie są w stanie zapłacić nawet połowy tej kwoty, czyli 87,5 mln euro. Oznacza to, że transfer Rafaela Leao wydaje się praktycznie niemożliwy do zrealizowania.

Wszystko wskazuje więc na to, że władze Katalończyków skupią się na innym skrzydłowym. Barcelona odbyła pierwszą turę rozmów z Juventusem ws. pozyskania reprezentanta Włoch. W tym przypadku kwota transferu nie powinna przekroczyć 20 mln euro.

Podopieczni Hansiego Flicka w ubiegły weekend zainaugurowali nowy sezon w rozgrywkach ligowych. W 1. kolejce hiszpańskiej La Liga wygrali na wyjeździe z Valencią (2:1). Dublet w tym spotkaniu ustrzelił reprezentant Polski – Robert Lewandowski.