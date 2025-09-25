Tottenham przechytrzy Liverpool oraz Real? Rusza po angielską perełkę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Adam Wharton przejdzie do Tottenhamu Hotspur?

Tottenham Hotspur po wygraniu Ligi Europy w poprzednim sezonie oraz udanym początku obecnej kampanii ma ogromny apetyt, aby sięgnąć po kolejne trofea. Klub z północnego Londynu planuje dalsze wzmocnienia składu w najbliższych okienkach transferowych, chcąc osiągać jak najlepsze wyniki zarówno w Premier League, jak i Lidze Mistrzów. Na liście życzeń Kogutów znalazł się jeden z najbardziej obiecujących angielskich zawodników młodego pokolenia, który w krótkim czasie zyskał miano wielkiego talentu.

Jak poinformował portal „TEAMtalk”, Tottenham dołączył bowiem do wyścigu o pozyskanie środkowego pomocnika Crystal Palace – Adama Whartona – w którym widzi przyszłego lidera środka pola. 20-letni piłkarz przyciągnął uwagę wielu europejskich potęg, a w rywalizacji o jego podpis londyńczycy będą musieli zmierzyć się m.in. z Liverpoolem oraz Realem Madryt. Transfer utalentowanego Anglika wiązałby się z ogromnymi nakładami finansowymi – potencjalny kupiec musiałby wyłożyć na stół minimum 60 milionów funtów.

Adam Wharton najpewniej pozostanie zawodnikiem zespołu Orłów przynajmniej do końca aktualnego sezonu, ale coraz więcej wskazuje na to, że latem 2026 roku zmieni barwy klubowe, by postawić kolejny krok naprzód w swojej karierze. Do Crystal Palace trafił w lutym 2024 roku z Blackburn Rovers za kwotę przekraczającą 21 milionów euro. Od tego czasu w barwach drużyny The Eagles zdążył rozegrać już 50 spotkań, notując w nich 6 asyst. Jego rozwój oraz regularna gra w Premier League sprawiają, że Wharton jest uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych pomocników na Starym Kontynencie.