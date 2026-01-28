Gwiazda Premier League wybrała Liverpool. Manchester United odrzucony

Adam Wharton, o którego podpis rywalizują Liverpool oraz Manchester United, woli przeprowadzić się na Anfield Road - czytamy na brytyjskiej stronie DaveOCKOP.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton preferuje transfer do Liverpoolu

Adam Wharton uchodzi za jednego z najlepiej zapowiadających się pomocników w Premier League. 21-letni Anglik imponuje formą w barwach Crystal Palace, gdzie szybko stał się kluczową postacią środka pola. Jego dojrzałość w grze, spokój w rozegraniu i inteligencja taktyczna sprawiają, że jest regularnie obserwowany przez największe kluby. Nic więc dziwnego, że chrapkę na zakontraktowanie Whartona mają m.in. Liverpool oraz Manchester United, którzy widzą w nim piłkarza gotowego na wyższy poziom rywalizacji.

Jak czytamy na brytyjskiej stronie „DaveOCKOP”, trzykrotny reprezentant Anglii podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Adam Wharton ma preferować przeprowadzkę na Anfield Road, uznając, że gra w ekipie The Reds byłaby najlepsza dla jego dalszego rozwoju.

Styl Liverpoolu oraz zaufanie do młodych zawodników przemawiają na korzyść tej opcji. Klub z Merseyside jest więc faworytem do pozyskania zdolnego 21-latka, który podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej zmieni otoczenie.

Perspektywiczny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach zespołu Orłów od lutego 2024 roku, gdy trafił na Selhurst Park z Blackburn Rovers za ponad 20 milionów euro. Jego kontrakt z Crystal Palace obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. W obecnej kampanii rozegrał 31 spotkań i zanotował 3 asysty, będąc jednym z liderów drużyny The Eagles. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość Whartona na około 60 milionów euro.