Buksa mógł zostać bohaterem ostatniego dnia zimowego okienka

Pressfocus Na zdjęciu: Adam Buksa

W trakcie ostatniego dnia zimowego okienka transferowego klub mógł zmienić Adam Buksa. Do New England Revolution wpłynęła oferta opiewająca na 8 milionów dolarów. Otwarcie opowiedział o tym Bruce Arena, szkoleniowiec i dyrektor sportowy klubu.

Adam Buksa łączony był zimą z przenosinami do któregoś z europejskich klubów

Zainteresowana była m.in. włoska Pisa SC

W ostatnim dniu okienka za Polaka wpłynęła oferta opiewająca na 8 milionów dolarów

Buksa jeszcze przez pół roku za oceanem

Ostatnie miesiące były dla Adama Buksy niezwykle udane. Napastnik stał się jednym z najlepszych strzelców amerykańskiej MLS, a jesienią otrzymał od Paulo Sousy szansę w kadrze, którą wykorzystał. Nic więc dziwnego, że chętnych na pozyskanie reprezentanta Polski nie brakowało.

Wydawało się, że sezon 2021 będzie dla Buksy ostatnim w USA. W mediach sporo pisano i zainteresowaniu napastnikiem ze strony Leicester City, AS Monaco czy włoskiej Pisy.

Ostatecznie do transferu nie doszło, choć jak poinformował szkoleniowiec zespołu, Bruce Arena, do klubu wpłynęła oferta opiewająca na 8 milionów dolarów. New England Revolution nie zdecydowało się jednak na sprzedaż Polaka. Okienko w najsilniejszych ligach na Starym Kontynencie już się zamknęło, co oznacza, że Buksa pozostanie na razie w obecnym zespole.

– Było zainteresowanie Adamem i w wyznaczonym terminie rozmawialiśmy z jednym zespołem. Pojawiła się potencjalna szansa na transfer, ale temat upadł – powiedział.

Pisa SC wycofała się z transferu Adama Buksy, gdy okazało się, że musiałaby zapłacić za niego więcej niż 9,5 mln dolarów. Zainteresowanie klubów rosyjskich i tureckich też nie zaowocowało w konkretne oferty. Trener podkreślił jednak, że spodziewa się więcej ofert transferowych za Buksę latem.

– Myślę, że ludzie są zdezorientowani, kiedy piłkarze mówią, że chcą odejść. Jeśli jest to w najlepszym interesie naszego klubu, robimy to. Używamy okienek transferowych, aby nasz zespół był lepszy, a nie gorszy. Taki jest cel, jaki przyświeca nam w okienku transferowym – dodał.

