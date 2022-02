Pressfocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba wreszcie jest gotowy do gry po kontuzji uda. Francuz może wrócić na boisko w piątkowym meczu 1/16 finału Pucharu Anglii.

Paul Pogba na dobre rozprawił się z kontuzją uda

Francuz może zagrać w piątek pierwszy raz od trzech miesięcy

28-latek trenuje na pełnych obrotach

Pogba przed wyczekiwanym momentem

Kibice Manchesteru United przed styczniową przerwą reprezentacyjną mogli odnieść wrażenie, że ich ulubieńcy wreszcie odnaleźli rytm i grają na miarę oczekiwań. Czerwone Diabły pokonały w Premier League Brentford i West Ham. Awansowały także do 1/16 finału Pucharu Anglii.

O kolejną rundę krajowego pucharu Manchester United zagra w piątkowy wieczór na Old Trafford. Wówczas zawodnicy dowodzeni przez Ralfa Rangnicka podejmą grające w Championship Middlesbrough. W spotkaniu tym pierwszy raz za kadencji niemieckiego trenera wystąpić może Paul Pogba,

Francuz ostatni raz w koszulce Manchesteru United 2 listopada przeciwko Atalancie w Lidze Mistrzów. Niedługo później Pogba doznał kontuzji uda na zgrupowaniu reprezentacji. Uraz ten wyeliminował 28-latka z gry na trzy miesiące.

Pogba do treningów wrócił w styczniu. Francuz nie był jednak gotowy do gry, więc niedawną przerwę reprezentacyjną wykorzystał na doprowadzenie się do pełni sprawności. Jeżeli 28-latek w najbliższym czasie nie poczuje żadnego dyskomfortu w udzie, powinien zagrać w piątkowym meczu Pucharu Anglii.

