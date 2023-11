Imago / Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Serhou Guirassy to objawienie tego sezonu w Bundeslidze

Napastnik VFB Stuttgart strzelił już 15 bramek w 9-ciu ligowych występach

Milan jest zainteresowany sprowadzeniem reprezentanta Gwinei w najbliższym okienku

Serhou Guirassy nową dziewiątką “Rossonerich”

Napastnik VFB Stuttgart to największe objawienie bieżącego sezonu w Bundeslidze. Gwinejczyk urodzony we Francji jest w zabójczej formie. Po dziewięciu rozegranych spotkaniach w lidze uzbierał już 15 trafień, do których dorzucił również jedną asystę. Zanotował także bramkę i asystę w spotkaniu Pucharu Niemiec. W Stuttgarcie występuję od dwóch sezonów. Poprzedni sezon spędził w niemieckim klubie na zasadzie wypożyczenia. Jednak dobre występy sprawiły, że “Die Roten” po sezonie wykupili 27-latka z Rennes za 9 milionów euro.

Jak informuje Gianluca Di Marzio usługami napastnika interesuję się AC Milan. Włoski klub szuka wzmocnień na pozycji numer 9. Z tego względu ich wyborem ma być właśnie Serhou Guirassy, który imponuje włodarzom mediolańskiego klubu swoją formą strzelecką. Transfer miałby zostać przeprowadzony już w styczniu, gdy otworzy się zimowe okienko transferowe. Kontrakt bramkostrzelnego napastnika ze Stuttgartem obowiązuję do czerwca 2026 roku. Transfermarkt wycenia go w tej chwili na 40 milionów euro.