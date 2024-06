fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Matty Cash może zamienić Aston Villę na AC Milan

Matty Cash może przeżyć rollercoaster emocji. 26-latek z jednej strony może czuć rozczarowanie, bo nie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech. Niewykluczone jednak, że niebawem zawodnik stanie się bohaterem dużego transferu. Dziennikarz Gianluca Di Marzio podaje, że w piątek doszło do spotkania szefa skautingu w Milanie, czyli Geoffreya Moncady z przedstawicielami Aston Villi. Celem miało być omówienie możliwości transferu z udziałem Casha.

Prawy defensor ma za sobą sezon, w którym rozegrał łącznie 46 spotkań. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył trzy asysty, co sprawia, że na rynku transferowym nie jest postacią anonimową. Cash ma kontrakt ważny z klubem z Villa Park do końca czerwca 2027 roku. Możliwe jednak, że już w trakcie letniej sesji transferowej piłkarz zmieni pracodawcę.

Chętnych na Casha nie brakuje, a jednym z klubów zainteresowanych graczem jest Milan. Gdyby ewentualna transakcja z udziałem Casha do ekipy z Mediolanu stała się faktem, to przed zawodnikiem pojawiłaby się ciekawa perspektywa na przyszłość. 15-krotny reprezentant Polski we włoskiej drużynie mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Davide Calabrią czy Aloiessandro Florenzi. Rynkowa wartość Casha wynosi dzisiaj mniej więcej 28 milionów euro.

Czytaj więcej: Urbański w formie nie tylko na boisku, ale i przed mikrofonem