fot. PressFocus Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański po spotkaniu Polska – Ukraina

Kacper Urbański ostatnie miesiące ma niezwykle udane. Młody pomocnik bez kompleksów wszedł w świat dorosłej piłki. Najpierw wywalczył sobie kluczową pozycję w Bologni. Następnie awansował z ekipą ze Stadio Renato Dall’Ara do Ligi Mistrzów. Z kolei po spotkaniu z Ukrainą zawodnik mógł cieszyć się z tego, że selekcjoner Michał Probierz znalazł dla niego miejsce w kadrze na Euro 2024. Piłkarz po piątkowym meczu pozwolił sobie na kilka zdań komentarza na temat rywalizacji, w której zaliczył asystę.

– Wchodząc na boisko, staram się grać tak, jak grałem jako dzieciak, czyli chce cieszyć się piłką. To jest moje hobby, to jest moja miłość i staram się to robić z zabawą. Rozumiem się z chłopakami bardzo dobrze. Gramy razem w lidze włoskiej, ale super się dogadujemy także poza boiskiem – przekonywał Urbański w rozmowie z TVP Sport.

Młody zawodnik dał do zrozumienia, że dla niego nie robi różnicy to, czy gra przeciwko Ukrainie, czy Francji. Z każdym rywalem chęć odniesienia zwycięstwa jest taka sama – Chcemy wygrać każdy mecz, chcemy prowadzić grę, więc nastawienie jest takie same czy gramy z Ukrainą, czy z Francją, czy inną reprezentacją, więc to nie ma znaczenia. Na pewno jest spełnienie tego, co trenowaliśmy. Chcieliśmy wygrać ten mecz i na końcu to zrobiliśmy – mówił zawodnika.

Na koniec Urbański ujawnił, że z Łukaszem Skorupskim poruszał wątek gry w drużynie narodowej. Zawodnicy grają razem w Serie A, broniąc barw Bologni. – Mamy kontakt z Łukaszem prawie codziennie, więc mi opowiadał, jak jest na kadrze. Wiedziałem, że jest taka dobra atmosfera. Wiadomo, że jestem pierwszy raz, ale też się bardzo cieszę. Dziękuję chłopakom, że mnie bardzo fajnie przyjęli – rzekł piłkarz Rossoblu.

Czytaj więcej: Zieliński popsuł wszystkim relacjonowanie gola z meczu Polska – Ukraina