Newcastle szuka bramkarza ze względu na kontuzję Nicka Pope’a

Uwagę zespołu z St. James Park przykuł Aaron Ramsdale

Anglik jest niezadowolony ze swojej pozycji w Arsenalu

Aaron Ramsdale może trafić do Newcastle

Newcastle United do końca roku będzie musiało sobie radzić bez podstawowego bramkarza. Nick Pope doznał kontuzji, która wyklucza go z gry na kilka miesięcy. W grudniu między słupkami stanie Martin Dubravka bądź Loris Karius. Władze “Srok” chcą wykorzystać zbliżające się okienko transferowe i sprowadzić zimą nowego golkipera. Według dziennikarza Deana Jones’a kandydatem do gry w “The Magpies” jest Aaron Ramsdale, który narzeka na brak gry w Arsenalu.

– Myślę, że wiele osób się ze mną nie zgodzi i powie, że Pope jest lepszy niż Ramsdale. Bazując na informacjach, które otrzymałem, to Newcastle jest zainteresowane sprowadzeniem Ramsdale’a – powiedział Jones.

Aaron Ramsdale stracił w tym sezonie miejsce między słupkami na rzecz Davida Rayi. Z tego względu 25-latek rozgląda się za nowym klubem, w którym będzie regularnie grał przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. W tym sezonie Anglik zagrał tylko w 5 ligowych meczach oraz 2 spotkaniach pucharu ligi. Łącznie 3 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt z Arsenalem wygasa latem 2026 roku.