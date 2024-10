Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan obserwuje Nicolo Bertolę

Minione letnie okienko transferowe było niezwykle intensywne dla Interu Mediolan. „Nerazzurri” dokonali wielu interesujących wzmocnień. Właściwie to pozycja obrońcy tylko nie otrzymała nowego gracza. Mistrzowie Włoch jednak od dłuższego czasu przeczesują rynek w celu znalezienia odpowiedniego środkowego defensora.

„Tuttosport” w poniedziałkowym wydaniu przekazuje nowe informacje w tej sprawie. Otóż Inter Mediolan możliwe, że wytypował odpowiedniego kandydata na transfer do środka obrony. Mistrzowie Italii bowiem zaczęli obserwować zawodnika z Serie B. A tym piłkarzem jest Nicolo Bertola, który na co dzień reprezentuje barwy Spezii.

Włoska prasa donosi, że Inter Mediolan może mieć specjalny plan na młodzieżowego reprezentanta Italii. „Nerazzurri” utrzymują dobre relacje ze Spezią, więc w przypadku transferu 21-latka, mogliby go od razu go wypożyczyć do obecnego zespołu. Warto zaznaczyć, że sam transfer zawodnika nie będzie się wiązał z ogromnym wydatkiem. Możliwe, że wystarczą nawet dwa miliony euro, co jest ogromnie niską kwotą.

Nicolo Bertola w obecnym sezonie rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Spezii. W tym czasie młodzieżowy reprezentant Italii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Oba te trafienia miały miejsce na zapleczu Serie A.

Sprawdź także: Inter rozważa transfer środkowego obrońcy. Chcą odmłodzić skład