Piłkarz Cracovii trafi do Włoch! Polak znów zagra w Serie B

PressFocus / Alamy Na zdjęciu: Paweł Jaroszyński

Paweł Jaroszyński odchodzi z Cracovii

Ostatnie dni okienka transferowego w wielu ligach w Europie są bardzo intensywne. Podobnie jest jeśli chodzi o PKO Ekstraklasę. W naszych rozgrywkach, podobnie, jak na najwyższym poziomie również sporo się dzieje i wkrótce może dojść do kolejnych ciekawych zagranicznych transferów.

Według informacji przekazanych przez Sebastiana Staszewskiego na platformie X (dawniej Twitter), Paweł Jaroszyński, czyli lewy obrońca lub też wahadłowy Cracovii przeniesie się na zasadzie transferu definitywnego do Serie B, a konkretnie do Salernitany. Wszystko w tej sprawie ma być już ustalone, a przed piłkarzem Psów są już tylko testy medyczne.

Dla Jaroszyńskiego będzie to powrót nie tylko do Włoch, ale i do ekipy z Wybrzeża Amalfi. Wcześniej występował w tym zespole w latach 2019-2022 i rozegrał dla Salernitany ponad 60 spotkań. 29-latek nie ma w Cracovii przyszłości, bowiem klub już na początku sezonu przekazał mu, że nie będzie dla niego miejsca w kadrze pierwszego zespołu. Dla ekipy spod Wawela rozegrał w sumie 111 spotkań i zdobył pięć goli oraz zanotował pięć asyst. Powrót w poprzednim sezonie nie był jednak zbyt udany.

