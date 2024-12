De Bruyne wyląduje w Serie B? Media wieszczą sensacyjny scenariusz

Kevin De Bruyne może w przyszłości trafić do Palermo, które obecnie występuje w Serie B, donosi "Calciomercato" powołując się na angielskie media. Choć to raczej scenariusz na kolejne lata niż przyszły rok to wzbudził ogromne emocje.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Palermo marzy o transferze takiej gwiazdy jak De Bruyne

Kevin De Bruyne, uznawany za jednego z najlepszych pomocników świata, zbliża się do kluczowego momentu w swojej karierze. Jego kontrakt z Manchesterem City wygasa w czerwcu 2025 roku, a przyszłość Belga pozostaje otwarta. Ostatnie dwa sezony były dla niego trudne ze względu na kontuzje. W kampanii 2023/24 zagrał zaledwie 26 razy, a obecne rozgrywki również rozpoczął niemrawo. Mimo to, ostatni mecz przeciwko Nottingham Forest, w którym zdobył bramkę i zanotował asystę, daje nadzieję na powrót do formy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Relacje De Bruyne z trenerem Pepem Guardiolą są pełne napięć, co dodatkowo podsyca spekulacje o zmianie otoczenia. Choć szacunek między nimi pozostaje, zarządzanie Belgiem przez Katalończyka wzbudziło pewne kontrowersje. Może to skłonić zawodnika do szukania nowych wyzwań.

Palermo to klub należący do City Football Group, dlatego mógłby być jednym z kierunków dla De Bruyne. Obecnie drużyna walczy w Serie B, zajmując siódmą pozycję w tabeli, a jej ambicją jest powrót do Serie A. Sprowadzenie takiej gwiazdy jak De Bruyne byłoby jednak czymś więcej niż tylko sportowym wzmocnieniem – mogłoby całkowicie odmienić wizerunek klubu.

Alternatywą dla Belga jest transfer do innych klubów w rodzinie City Group, takich jak New York City FC, Melbourne City czy Bahia. Ale Palermo, mimo że obecnie mniej znaczące na piłkarskiej mapie, pozostaje interesującą opcją, przekonują media.

Według doniesień, przyszłość De Bruyne leży w jego rękach. Klub z Manchesteru zaoferował mu możliwość pozostania, ale to Belg zdecyduje, czy i gdzie wybierze kolejną przygodę w karierze.

Zobacz również: Juventus planuje odbudowę. Największy budżet na transfery w Serie A