Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Cracovia dopina transfer Mateusza Łęgowskiego

Mateusz Łęgowski latem zeszłego roku zdecydował się wykonać duży krok w swojej karierze. Pomocnik zdecydował się opuścić Pogoń Szczecin i dołączył do Salernitany, która wówczas występowała na boiskach Serie A. Miniony sezon nie był udany zarówno dla 21-latka jak i jego zespołu. „Granata” spadła z elity, natomiast Polak niespecjalnie odnajdywał się na włoskich boiskach.

Ostatnie doniesienia sugerują, że Mateusz Łęgowski może opuścić Salernitanę. Z nowymi informacji w sprawie Polaka przychodzi Gianluca Di Marzio. Otóż Wychowanek Pogoni Szczecin jest bliski powrotu na boiska Ekstraklasy. Pracę nad jego sprowadzeniem właśnie wykonuje Cracovia.

Włoski dziennikarz sugeruje, że Mateusz Łęgowski może przenieść się do Cracovii na zasadzie tzw. wymiany. Warto wspomnieć, że ostatnio krakowski zespół opuścił Paweł Jaroszyński, który właśnie dołączył do Salernitany. Przyszłość 21-letniego pomocnika leży w jego rękach, bowiem to do niego będzie należała decyzja, czy chce wrócić do ojczyzny.

Mateusz Łęgowski w barwach Salernitany zaliczył 32 występy. Polski pomocnik nie zdołał strzelić gola, ale może pochwalić się jedną zaliczoną asystę. 21-latek miał udział przy strzelonym golu podczas meczu „Granaty” z Sampdorią w Pucharze Włoch.

