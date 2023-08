IMAGO / Gruppo LiveMedia Na zdjęciu: Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon podjął już decyzję

Legendarny włoski bramkarz zakończy piłkarską karierę

Wkrótce zostanie rozwiązany jego kontrakt z Parmą

Gianluigi Buffon podjął decyzję o przejściu na emeryturę

Gianluca Di Marzio poinformował, że Gianluigi Buffon na dniach rozwiążę kontrakt z Parmą za porozumieniem stron. Legendarny Włoch, przez wielu uważany za najlepszego bramkarza w historii piłki nożnej, zdecydował się przejść na emeryturę.

Gianluigi Buffon otrzymywał oferty lukratywnego kontraktu z Arabii Saudyjskiej. Jednak zostawały one natychmiast odrzucane. Włoski bramkarz w ubiegłym roku często musiał walczyć z kontuzjami, a do tego brak awansu Parmy do Serie A sprawił, że Włoch zdecydował się zakończyć piłkarską karierę.

176-krotny reprezentant “Squadra Azzurra” w minionej kampanii rozegrał 18 spotkań na poziomie Serie B w koszulce Parmy. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie zakończyć spotkanie bez straconego gola.

