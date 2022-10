Źródło: Four Four Two

Uznany magazyn Four Four Two opublikował ranking najlepszych ofensywnych pomocników na świecie. Będący w wysokiej formie Piotr Zieliński zajął w plebiscycie trzecie miejsce. Polak ustąpił tylko dwóm gwiazdom Manchesteru City.

Piotr Zieliński przeżywa najlepszy okres w karierze

Magazyn Four Four Two umieścił Polaka na trzecim miejscu w rankingu ofensywnych pomocników

28-latek ustąpił pola jedynie Kevinowi De Bruyne oraz Bernardo Silvie

Zieliński trzecim najlepszym ofensywnym pomocnikiem na świecie wg Four Four Two

Piotr Zieliński od początku tego sezonu prezentuje wyborną dyspozycję. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy reprezentanta Polski tak uwolnionego na boisku, co przekłada się nie tylko na jego pewność siebie, ale i na suche liczby w ofensywie.

28-latek zbiera świetne recenzje we Włoszech, ale ostatnio został doceniony nie tylko na Półwyspie Apenińskim. Prestiżowy magazyn Four Four Two opublikował zestawienie najlepszych ofensywnych pomocników na świecie i tam Zieliński zajął bardzo wysokie, trzecie miejsce.

“Jako część bardzo imponującej drużyny Napoli, Piotr Zieliński wyszedł z cienia Driesa Mertensa i Lorenzo Insigne. Przez to stał się prawdziwym talizmanem zespołu.

Poruszający się lekko Polak zawsze znajduje odpowiednie przestrzenie, nigdy się nie spieszy i zawsze podejmuje dobre decyzje. Subtelna technika Zielińskiego kreuje okazje w ofensywie, podczas gdy jego umiejętność dryblingu często pozostawia obrońców powalonych na murawie. W swojej karierze jeszcze nigdy nie utrzymał tak wysokiego poziomu, ale obecnie 28-latek jest jednym z najlepszych ofensywnych pomocników na świecie” – możemy przeczytać w uzasadnieniu.

Reprezentant Polski ustąpił pola jedynie dwóm gwiazdom Manchesteru City: Kevinowi De Bruyne i Bernardo Silvie. Zostawił za sobą, przykładowo, Martina Odegaarda, Jamala Musialę, Christophera Nkunku, Bruno Fernandesa, Masona Mounta czy Lorenzo Pellegriniego. Znalazł się zatem w doborowym towarzystwie.

Zieliński w tym sezonie rozegrał już 15 spotkań. Zanotował w nich cztery bramki i sześć asyst.

