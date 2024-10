fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński najlepszy w ekipie Interu

Piotr Zieliński tego lata zamienił Napoli na Inter Mediolan. Początek sezonu opuścił na skutek problemów zdrowotnych, po których wyleczeniu walczy o miejsce w wyjściowej jedenastce. Wciąż nie może go sobie zapewnić, a niedzielny mecz z Juventusem był pierwszym w Serie A, gdzie desygnowano go do składu od samego początku. Simone Inzaghi zdecydował, że to właśnie Zieliński zastąpi kontuzjowanego Hakana Calhanoglu.

Zieliński nie tylko przejął jego boiskowe zadania, ale został także wytypowany do uderzania z rzutów karnych. Do przerwy uzbierał dublet właśnie po dwóch wykorzystanych jedenastkach. Z murawy zszedł w 66. minucie przy stanie 4-2 dla Interu. Później Juventus poczuł wiatr w żagle, doprowadzając do wyrównania. Szalony włoski klasyk zakończył się więc remisem 4-4.

Dwie bramki Zielińskiego nie zostały pominięte przy okazji pomeczowych ocen. Dwukrotnie bardzo pewnie wykorzystał jedenastkę, za co otrzymał pochwały. Portal Calciomercato.it ocenił go najwyżej spośród wszystkich zawodników Interu Mediolan. Otrzymał “7,5”, podczas gdy na “8” oceniono dwóch zawodników Juventusu – Francisco Conceicao i Kenan Yildiza.

“Z pewnością nie jest kopią Calhanoglu, ale nawet w trudnych sytuacjach radził sobie bardzo klarownie. Wyjściowa jedenastka nie zdradziła zaufania, jakim obdarzył go Inzaghi: bardzo pewnie wykorzystał obie jedenastki, w stylu Calhanoglu, nie dając szans Di Gregorio. Snajper” – napisało o występie Zielińskiego Calciomercato.it.