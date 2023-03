Piotr Zieliński doceniony przez eksperta. “Wskoczy do panteonu największych postaci Napoli”

Piotr Zieliński ma od wielu lat ugruntowaną pozycję w Napoli. Zdaniem włoskiego eksperta, Giuseppe Dosseny, brakuje mu niewiele, by na zawsze zapisać się w historii klubu z Neapolu.

Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński jest w tym sezonie jednym z pewniejszych punktów Napoli

Na znakomitą grę Polaka zwracają uwagę włoskie media i eksperci

Giuseppe Dossena zachwyca się wkładem 28-latka w grę lidera Serie A

Piotr Zieliński znów doceniony we Włoszech

Sezon 2022/23 jest jednym z najlepszych w karierze Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski cieszy się zaufaniem Luciano Spalettiego i ma pewne miejsce w wyjściowym składzie Napoli. Włoskie media regularnie zachwycają się jego grą i podkreślają, jak istotnym dla Błękitnych jest piłkarzem.

Zdaniem włoskiego eksperta, Giuseppe Dosseny Polakowi niewiele brakuje, do zapisania się na stałe w historii klubu z Neapolu. Zdaniem Włocha Zieliński jest od wielu lat jednym z bardziej charakterystycznych zawodników Napoli. Trzyma on kciuki za pozostanie pomocnika w drużynie.

– To jeden z najbardziej charakterystycznych zawodników Napoli ostatnich kilku lat, który cieszy się i cieszył zaufaniem każdego kolejnego szkoleniowca. Do tego ma świetnych partnerów jak Anguissa, czy Lobotka. Widać, że w końcu doczekał się wielkiego zespołu, z którym sięgnie po wymarzone scudetto – stwierdził.

– Jego kontrakt wygasa w połowie 2024 roku. Jak to się zakończy, zobaczymy, niemniej myślę, że Zieliński może jeszcze dużo dać Napoli, a jeżeli zostanie na dłużej, to na stałe wskoczy do panteonu największych postaci Napoli, jak Bruscolotti, czy Hamsik – dodał w rozmowie z Super Expressem.