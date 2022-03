Źródło: Goal.pl/ AS Roma

Nicola Zalewski w wyjściowym składzie na mecz AS Roma – Lazio Rzym. Derby stolicy Włoch zapowiadają się elektryzująco, z kolei dla polskiego pomocnika będzie to piąty występ od pierwszej minuty z rzędu w Serie A.

Nicola Zalewski znów w wyjściowym składzie AS Romy

Polak notuje ostatnio dobre występy, dlatego i tym razem otrzymał szansę od Jose Mourinho

Derby Rzymu wystartują o godzinie 18:00

Zalewski od pierwszej minuty na Lazio

Nicola Zalewski zaczął coraz częściej pojawiać się wyjściowym składzie AS Romy. Od pięciu ligowych potyczek 20-latek wypełnia większość poleconych mu zadań przez Jose Mourinho, stąd te regularne występy pod wodzą Portugalczyka.

Natomiast początek sezonu w wykonaniu polskiego pomocnika nie był już tak udany. Przez sztab szkoleniowy został odstawiony na boczny tor, dlatego rundę jesienno-zimową głównie przesiedział na ławce rezerwowych. Na szczęście nie zraził się małą ilością minut, bo dalej ciężko pracował na treningach.

Zauważył to w końcu i “The Special One”, który postawił na reprezentanta Biało-czerwonych piąty raz rzędu w wyjściowej jedenastce Giallorossich. Co więcej, AS Roma jest niepokonana od połowy lutego, zaś Lazio zaczęło wygrywać dopiero w ostatnich dwóch kolejkach, ponieważ wcześniej niewiele układało się po myśli Bertoliniego.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per il Derby! 🔥



🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#RomaLazio #ASRoma pic.twitter.com/uyHNHGtbjF — AS Roma (@OfficialASRoma) March 20, 2022

Jesienią derby Rzymu zakończyły się triumfem Biancocelestich (3:2). Obie ekipy w tabeli dzieli zaledwie oczko, więc nie ma mowy, że na Stadio Olimpico będzie wiało nudą.

