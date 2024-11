Zalewski czeka na nowego trenera. AS Roma myśli o legendzie

AS Roma rozważa zatrudnienie trenerskiej legendy. Jak informuje Gianluca Di Marzio w Londynie doszło do spotkania właściciela klubu Dana Friedkina z Caludio Ranierim.

Claudio Ranieri może zostać trenerem AS Romy

AS Roma kilka dni temu zdecydowała się po raz drugi w tym sezonie zwolnić trenera. Ivan Jurić pracował na stanowisku tylko przez kilkadziesiąt dni. Obecnie właściciel klubu przebywa w Londynie, gdzie rozmawia z wybranymi kandydatami ws. ewentualnego zatrudnienia. Jeden ze szkoleniowców, który realnie brany jest pod uwagę to Claudio Ranieri, czyli żywa trenerska legenda.

O możliwym zatrudnieniu Claudio Ranieriego jako pierwszy wspomniał Nicolo Schira. Włoski dziennikarz zapewniał, że 73-latek mimo przejścia na emeryturę w maju bieżącego roku jest gotów wrócić do zawodu. W stolicy Włoch jest gotów pracować do czerwca 2025 roku.

Krok dalej poszedł Gianluca Di Marzio, który przekazał, że Ranieri prawie na pewno będzie trenerem AS Romy. Co więcej, w najbliższym czasie doświadczony szkoleniowiec ma polecieć do Londynu, aby osobiście spotkać się z Danem Friedkinem, czyli właścicielem rzymian.

Ranieri ma szczególny sentyment do AS Romy, bowiem najpierw był jej piłkarzem, a następnie trenerem. Jako szkoleniowiec odpowiadał za wyniki Giallorossi w latach 2009-2011 oraz w 2019 roku. Podczas pierwszej kadencji zdobył tytuł wicemistrza Włoch.

Ostatnim klubem, w którym pracował Ranieri było Cagliari. Gli Isolani pod jego wodzą dokonali prawdziwego cudu i utrzymali się w Serie A. W swoim CV ma również pracę w takich klubach jak Leicester City, AS Monaco, Inter Mediolan, Juventus, Atletico Madryt czy Chelsea.