Zalewski blisko powrotu do gry. Włosi przekazali nowe informacje

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski będzie brany pod uwagę w meczu Inter – Udinese

Inter Mediolan ma przed sobą ostatnie dwa miesiące sezonu i wciąż liczy się w grze o wszystkie możliwe trofea. W końcówce kampanii Simone Inzaghi odzyska kilku zawodników powracających po kontuzji. W tym gronie znajdzie się reprezentant Polski – Nicola Zalewski.

Na początku marca Zalewski doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na sześć tygodni. Między innymi przez uraz opuścił marcowe zgrupowanie “Biało-Czerwonych”. Choć pierwotnie wahadłowy znalazł się w kadrze, to ostatecznie został w Mediolanie, aby skupić się na powrocie do zdrowia. La Gazzetta dello Sport informuje, że w nadchodzącym starciu z Udinese, które odbędzie się w niedzielę Polak będzie do dyspozycji Simone Inzaghiego. Razem z nim w kadrze meczowej znajdą się także Stefan De Vrij i Federico Dimarco.

Powrót części zawodników to bardzo dobre wieści zarówno dla kibiców, jak i samego trenera “Il Biscione”. Przed aktualnym mistrzem Włoch napięty terminarz, a w najbliższych meczach nie wystąpi m.in. Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni czy Piotr Zieliński.

Zalewski jak dotąd po transferze do Interu rozegrał w nowym klubie trzy mecze, notując asystę w derbowym spotkaniu z Milanem. Na chwilę obecną Nerazzurri z dorobkiem 64 punktów zajmują 1. miejsce w Serie A z przewagą trzech oczek nad Napoli i sześciu punktów nad Atalantą. W najbliższym czasie oprócz meczu z Udinese czeka ich rywalizacja z Milanem w Pucharze Włoch i Bayernem w Lidze Mistrzów.