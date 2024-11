Zalewski zawinił przy straconym golu. Fatalne zachowanie gracza AS Romy [WIDEO]

Nicola Zalewski zawinił przy pierwszym straconym golu w meczu z Hellasem Werona. Wahadłowy AS Romy popełnił fatalny błąd w 13. minucie, gdy podał piłkę do niepilnowanego rywala.

Koszmarny błąd Zalewskiego w meczu z Hellasem Werona

AS Roma w niedzielę wieczorem udała się na wyjazd do Werony, gdzie czekał ich mecz z Hellasem w ramach 11. kolejki Serie A. Spotkanie na Stadio Marc’Antonio Bentegodi lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy w 13. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Casper Tengstedt.

Kluczowym zawodnikiem w akcji bramkowej okazał się Nicola Zalewski. Reprezentant Polski popełnił koszmarny błąd i podał piłkę wprost do zawodnika rywali. Pierwotnie wyglądało na to, że piłkarz Romy miał w planach przerzucić ciężar gry na drugą stronę. Natomiast nie udało mu się tego dokonać. Tengstedt, gdy przejął futbolówkę, popędził w stronę bramki Mile Svilara i pokonał bramkarza bez problemów.

𝐅𝐀𝐓𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐖𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎… 😬



Hellas Verona zdobywa bramkę po złym podaniu reprezentanta Polski. 👇🫣 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/uCQQIs9aJQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 3, 2024

Można powiedzieć, że wychowanek Romy zrehabilitował się kwadrans później. W 28. minucie meczu Nicola Zalewski asystował przy bramce wyrównującej, którą zdobył Matias Soule. Była to pierwsza asysta zawodnika w rozgrywkach klubowych w sezonie 2024/25.

Dla Nicoli Zalewskiego był to szósty z rzędu mecz w wyjściowym składzie. Polak odzyskał miejsce w zespole po tym jak w klubie zatrudniony został Ivan Jurić. Natomiast wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka 22-letniego wahadłowego. Jego obecna umowa z AS Romą wygasa wraz z zakończeniem obecnego sezonu. Zalewski jak na razie rozegrał łącznie 9 spotkań we wszystkich rozgrywkach.