Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski w pierwszym składzie na mecz z Interem Mediolan

Nicola Zalewski od dłuższego już czasu łączony jest odejściem z AS Romy. Wszystko przez fakt, że reprezentant Polski nie jest wysoko w hierarchii, a do tego jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. Tak więc najbliższe zimowe okienko transferowe będzie być może ostatnią opcją, żeby na wahadłowym zarobić.

Z kolei w końcówce letniego okienka transferowego reprezentant Polski był bardzo blisko przenosin do Galatasaray Stambuł, co sam zainteresowany potwierdził. Transfer ten jednak nie doszedł do skutku i wahadłowy pozostał w zespole z Wiecznego Miasta przynajmniej do zimy. To nie zmienia jednak faktu, że 22-latek ma poważne problemy z regularną grą w pierwszym składzie zespołu Ivana Juricia. W tym sezonie wystąpił on w sumie w czterech meczach, w których zanotował tylko nieco ponad 210 minut.

Teraz może się to jednak zmienić, bowiem według informacji przekazanych “romapress.net”, Polak wystąpi od pierwszej minuty w starciu przeciwko Interowi Mediolan. Ten mecz odbędzie się w niedzielny wieczór o godzinie 20:45 i zapowiadany jest jako hit tej kolejki Serie A. Faworytem są oczywiście mistrzowie Włoch. Sprawdź typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na ten mecz na naszej stronie.

