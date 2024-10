Lewandowski obiektem pochwał. Kane wystawił mu laurkę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Robert to fantastyczny napastnik, jeden z najlepszych mojego pokolenia – mówi Kane

Bayern Monachium w miniony weekend rywalizował w Bundeslidze z VfB Stuttgart. Spotkanie na Allianz Arena zakończyło się wysokim zwycięstwem podopiecznych Vincenta Kompany’ego (4:0). Trzykrotnie na listę strzelców wpisał się Harry Kane.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Niebawem napastnik wraz z resztą kolegów będzie miał okazję spotkać się z Robertem Lewandowskim i Hansi Flickiem. Obaj panowie w przeszłości byli ważnymi elementami Bayernu Monachium. W najbliższą środę Bawarczycy udadzą się do Barcelony, aby rozegrać mecz w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Harry Kane bezpośrednio po starciu ze Stuttgartem został zapytany o byłą gwiazdę Die Roten. Anglik w pięknych słowach ocenił kapitana reprezentacji Polski.

– Robert to fantastyczny napastnik, jeden z najlepszych mojego pokolenia – powiedział Harry Kane, cytowany przez Kerry’ego Haua.

– To będzie wyjątkowy mecz. Wielu z nas bardzo dobrze zna trenera Barcelony. Spodziewamy się przeciwnika podobnego do Stuttgartu, który chce mieć piłkę i wysoko naciskać pressingiem. To będzie ciężka walka, ale podejmiemy ją – dodał napastnik Bayernu Monachium.

Na ten moment Barcelona i Bayern mają na swoim koncie 3 punkty po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów. Obie drużyny odniosły jak dotąd po jednej porażce. Duma Katalonii poległa w rywalizacji z Monaco (1:2), zaś Bawarczycy ulegli Aston Villi (0:1).