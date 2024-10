AS Roma – Inter: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Roma – Inter: typy i przewidywania

W niedzielny wieczór na Stadio Olimpico AS Roma zmierzy się z Interem w ramach 8. kolejki Serie A. Po przerwie na mecze międzynarodowe, Nerazzurri chcą kontynuować swoją zwycięską passę i umocnić się w czołówce tabeli. Mistrzowie Włoch mają na celu zniwelowanie straty do liderującego SSC Napoli i będą starać się zdobyć pełną pulę punktów w Rzymie.

Nicola Zalewski w poprzedniej kolejce powrócił do kadry meczowej Romy. Reprezentant Polski liczy na to, że jego kłopoty wreszcie się zakończyły. Drużyna pod wodzą nowego trenera Ivana Juricia będzie szukała sposobu na przełamanie serii dwóch meczów bez zwycięstwa. Z kolei Nerazzurri w tym sezonie pozostają niepokonani na wyjeździe, co sprawia, że mają solidne podstawy, by utrzymać passę także w stolicy Włoch. Moim zdaniem, możemy spodziewać się zaciętej rywalizacji, która zakończy się remisem. Mój typ: Remis.

Roma – Inter: ostatnie wyniki

AS Roma w siedmiu rozegranych meczach odniosła dwa zwycięstwa, poniosła jedną porażkę oraz aż czterokrotnie zremisowała. Rzymianie muszą godzić rozgrywki ligowe z występami w Lidze Europy, co z pewnością wpływa na ich formę. Przed przerwą na mecze reprezentacyjne piłkarze Ivana Juricia zremisowali z Monzą (1:1), a Nicola Zalewski pojawił się na boisku od 20. minuty. W pięciu ostatnich starciach na wszystkich frontach Roma pokonała Udinese (3:0) i Venezię (2:1).

Z kolei Inter przed przerwą na kadrę ograł Torino (3:2), a hat-tricka skompletował Marcus Thuram. Francuski napastnik ma na swoim koncie siedem trafień w bieżących rozgrywkach we Włoszech i jest współliderem klasyfikacji strzleców wraz z Mateo Reteguim z Atalanty Bergamo. Nerazzurri notują serię trzech zwycięstw z rzędu. W Serie A wyżej w ligowej tabeli jest jedynie Napoli, a za ich plecami znajdują się Juventus i Lazio.

Roma – Inter: historia

Ostatnie pięć bezpośrednich spotkań pomiędzy Romą a Interem zakończyło się zwycięstwami Nerazzurrich. W zeszłym sezonie w Rzymie mediolańczycy pokonali Romę (4:2). Z kolei w stolicy Lombardii górą byli gospodarze, którzy wygrali dzięki jedynej bramce meczu, strzelonej przez Marcusa Thurama. Dominacja Interu nad Rzymianami z pewnością wpłynie na atmosferę nadchodzącego starcia i zwiększy napięcie.

Roma – Inter: kursy bukmacherskie

Faworytem według kursów bukmacherskich w niedzielnej rywalizacji w stolicy Włoch jest Inter. Jeśli myślisz, że wygrają podopieczni Simone Inzaghiego, to taki kursy wynosi około 1.83. Z kolei kurs na triumf Romy oscyluje na poziomie 4.15. Polecam skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Roma – Inter: przewidywane składy

AS Roma Ivan Jurić Inter Mediolan Simone Inzaghi AS Roma Ivan Jurić 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 12 Saud Abdulhamid 14 Eldor Shomurodov 15 Mats Hummels 16 Leandro Paredes 18 Matias Soule 26 Samuel Dahl 28 Enzo Le Fée 35 Tommaso Baldanzi 59 Nicola Zalewski 61 Niccolò Pisilli 66 Mattia Mannini 89 Renato Bellucci Marin 98 Mathew Ryan 2 Denzel Dumfries 6 Stefan de Vrij 8 Marko Arnautovic 11 Joaquin Correa 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 42 Tomás Palacios 99 Mehdi Taremi

Roma – Inter: sonda

Kto wygra mecz? AS Roma 50% Remis 50% Inter 0% 2 + Głosy

Remis

Inter

Roma – Inter: transmisja meczu

Niedzielny mecz AS Roma – Inter rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 1. Spotkanie będzie dostępne w internecie na stronie internetowej elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

