Włosi przekładają kolejne mecze. Hit Serie A w innym terminie

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Serie A

Mecz Inter – Roma przełożony

Po śmierci papieża Franciszka rozgrywki włoskiej Serie A w poniedziałek 21 kwietnia zostały przełożone. Wówczas odbyć miały się cztery starcia na najwyższym poziomie w kraju. Zdecydowano, że wszystkie te mecze zostaną rozegrane w środowy wieczór, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Okazuje się jednak, że to nie koniec przekładania spotkań we Włoszech. Do skutku niedojdą także spotkania zaplanowane na sobotę 26 kwietnia br. Wszystko przez fakt, że właśnie na ten dzień zaplanowano uroczystości pogrzebowe Ojca Świętego. Wówczas odbyć miały się trzy mecze, a mianowicie: Como – Genoa, Lazio – Parma oraz absoluty hit tej kolejki, a więc mecz Inter Mediolan – AS Roma. Dwa pierwsze odbędą się 28 kwietnia, ale mecz mediolańczyków ze względu na grę w Lidze Mistrzów musi zostać rozegrany w inny terminie, prawdopodobnie 27 kwietnia o godzinie 12:30, lecz w tej sprawie trwają ustalenia z telewizją, o czym poinformował Nicolo Schira.

WIDEO: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

W Polsce trwa także dyskusja na temat tego, czy mecze PKO Ekstraklasy oraz niższych klas rozgrywkowych zostaną odwołane. Prezydent RP zarządził bowiem żałobę narodową na sobotę 26 kwietnia.

Zobacz także: Real szykuje niespodziankę! Klopp i Alonso nie są pierwszym wyborem