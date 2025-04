Real szykuje niespodziankę! Klopp i Alonso nie są pierwszym wyborem

Real Madryt chce kontynuować współpracę z Carlo Ancelottim jeśli ten wygra w tym sezonie dublet, poinformował serwis "El Chiringuito". Florentino Perez nadal ufa Włochowi, a to powoduje, że Jurgen Klopp oraz Xabi Alonso oddalają się od pracy w Los Blancos.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Carlo Ancelotti pierwszym wyborem dla Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie spisuje się z pewnością poniżej oczekiwań. Wielu kibiców oraz ekspertów spodziewało się, że Królewscy wzmocnieni latem przez Kyliana Mbappe po prostu będą rządzić zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i w Lidze Mistrzów. Stało się jednak inaczej. Królewscy już na etapie ćwierćfinałów odpali z europejskich pucharów podczas starcia z Arsenalem, a w La Liga tracą cztery punkty do pierwszej Barcelony.

To, w połączeniu ze słabym stylem zespołu Carlo Ancelottiego powoduje, że od jakiegoś czasu podważana jest jego pozycja w klubie i to, czy Włoch będzie prowadził zespół w kolejnym sezonie. Wiele informacji łączyło go już z odejściem z Realu wraz z końcem obecnej kampanii, ale okazuje się, że Florentino Perez ma inne plany. Według informacji przekazanych przez Josepa Pedrelola z “El Chiringuito”, Real Madryt chce kontynuować współpracę z Ancelottim jeśli ten zdobędzie w tym sezonie znaczące trofea, a więc dublet. Chodzi oczywiście o mistrzostwo kraju i Puchar Króla.

WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Jak przekazało wyżej wspomniane źródło, władze Realu Madryt mają świadomość, że sprowadzenie nowego szkoleniowca nie będzie łatwe, a wiara w pracę Carlo Ancelottiego nadal jest spora. W ostatnim czasie bardzo mocno z objęciem Los Blancos po sezonie łączony był Jurgen Klopp oraz Xabi Alonso. Obaj są także faworytami wśród kibiców. Florentino Perez jednak nadal ufa obecnemu trenerowi.

Zobacz także: Guardiola chce wielką gwiazdę. 80 mln euro ma przekonać FC Barcelonę