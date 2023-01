fot. PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan udani zaczął 2023 rok. Rossoneri w spotkaniu 16. kolejki Serie A pokonali Salernitanę na wyjeździe (2:1). Stefano Pioli przekonywał po zakończeniu meczu, że do tylko mały krok, aby osiągnąć większe cele.

AC Milan wygrał w środę jedenasty mecz w sezonie

Po zakończeniu spotkania Stefano Pioli przedstawił swoją optykę na boiskowe wydarzenia

Juz w niedzielę Rossoneri zmierzą się z Romą

Milan wykonał mały krok do zrealizowania większych celów

AC Milan w środowym meczu już do przerwy prowadził 2:0 po golach strzelonych przez Rafaela Leao i Sandro Tonaliego. Po zmianie stron Federico Bonazzoli zdobył bramkę kontaktową. To był jednak wszystko, na co było stać gospodarzy.

– Zagraliśmy dobry mecz, ale jest wiele sytuacji, w których wciąż możemy się poprawić – powiedział Stefano Pioli przed kamerą Sky Sport Italia.

– Zaczęliśmy dobrze, ale nie byliśmy w stanie zabić meczu wcześniej – kontynuował Włoch.

– Najważniejsze jest jednak to, że wygraliśmy. Wiedzieliśmy, że dobrze pracujemy, chociaż niektóre mecze towarzyskie nie poszły po naszej myśli. W każdym razie tylko mały krok, który musieliśmy zrobić, aby osiągnąć ważniejsze cele – przekonywał Pioli.

Opiekun Rossonerich pozwolił sobie także na kilka słów komentarza na temat strzelca pierwszego gola. Rafael Leao od zdobycia siódme bramki w trakcie trwającej kampanii ligi włoskiej.

– Rozmawiałem z nim i powiedziałem mu, że jego proces rozwoju z nami jeszcze się nie zakończył. Widzę go szczęśliwego i chętnego do pozostania tutaj. Dzisiaj udowodnił, że może być mistrzem. Pracował z odpowiednim nastawieniem i konsekwencją – ocenił trener mediolańczyków.

Milan kolejne spotkanie rozegra już w niedzielę, mierząc się w hicie Serie A z Romą. Potyczka odbędzie się na Stadio San Siro.

