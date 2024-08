LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Weston McKennie o krok od nowej umowy z Juventusem

W tegorocznym letnim okienku transferowym Juventus przebudowuje kadrę. W szczególności na pozycji środkowego pomocnika. Od tygodni pojawiały się plotki, że szeregi „Starej Damy” opuści Weston McKennie. Amerykanin nawet był łączony z wieloma klubami, a ostatnio z Galatasaray. Jednak w sprawie byłego gracza Schalke Gelsenkirchen nastąpił niespodziewany zwrot akcji.

Jak poinformował Nicolo Schira, Juventus obecnie jest bardzo bliski przedłużenia współpracy z Westonem McKenniem. Włoski dziennikarz podaje, że włoski klub zaoferował reprezentantowi USA nową umowę, która ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Na mocy tego kontraktu zawodnik będzie zarabiał 2,8 miliona euro rocznie.

Weston McKennie ostatnio nie był włączony do pierwszej drużyny Juventusu. Jednak Nicolo Schira informuje, że lada moment może nastąpić przełom. Jeśli Amerykanin złoży podpis na nowej umowie, to od razu zostanie przesunięty do zespołu, którego władze teraz sprawuje Thiago Motta.

Reprezentant USA w minionej kampanii rozegrał 38 spotkań w koszulce „Starej Damy”. Amerykański pomocnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić inną wyjątkową statystyką. 25-latek bowiem zdołał zaliczyć aż 10 asyst. Aż siedmiokrotnie miał udział przy golu w rozgrywkach Serie A.

