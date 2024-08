DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Juventus

Filip Kostić może trafić do Al-Ain

Juventus wciąż ma w swoim zespole zawodników, którzy nie mogą być pewni przyszłości na Allianz Stadium. Thiago Motta, który przejął rolę szkoleniowca turyńczyków, przeprowadził przed sezonem rewolucję. Jedną z ofiar włoskiego taktyka był m.in. Wojciech Szczęsny. Reprezentant Polski niedawno rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Niebawem podobną drogę do Polaka może obrać skrzydłowy reprezentacji Serbii – Filip Kostić.

To, że Filip Kostić nie widnieje w planach nowego trenera, wiadomo od dawna. Serb razem z takimi piłkarzami jak Federico Chiesa czy Arkadiusz Milik trafił na czarną listę, co powoduje, że musi znaleźć nowego pracodawcę. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira do Juventusu zgłosił się chętny na transfer 31-letniego zawodnika. Dziennikarz przekazał, że Stara Dama rozpoczęła rozmowy z Al-Ain, które z chęcią pozyska doświadczonego skrzydłowego.

Natomiast w kwestii przeprowadzki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie jest przekonany sam piłkarz. Kostić chciałby pozostać w Europie i jest gotów poczekać na oferty z europejskich klubów.

Juventus na sprowadzenie Kosticia zdecydował się stosunkowo niedawno, bowiem Serb trafił do Serie A w 2022 roku. Stara Dama zapłaciła za niego niecałe 15 milionów euro Eintrachtowi Frankfurt. Łącznie zawodnik wystąpił w koszulce Bianconeri w 87 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył 15 asyst.