fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Federico Dimarco

Federico Dimarco jest czołową postacią Interu Mediolan

Włoski wahadłowy lada moment przedłuży swoją umowę

Ma ona obowiązywać do 2027 roku

Inter dopina ważną operację

Inter Mediolan po imponującym letnim okienku jest faworytem do zdobycia mistrzostwa Włoch. Nowe nabytki wzniosły drużynę na wyższy poziom, natomiast w ekipie Simone Inzaghiego świetnie radzą sobie także ci, którzy już wcześniej reprezentowali jej barwy. W wybornej dyspozycji znajduje się Federico Dimarco, który jest niekwestionowanym numerem jeden na lewym wahadle.

Włoskim zawodnikiem interesuje się kilka zespołów z Premier League. On sam jednak jest niezwykle przywiązany do Nerrazzurich, gdzie zamierza kontynuować karierę, a nawet grać do jej zakończenia. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że negocjacje w sprawie nowego kontraktu są już praktycznie sfinalizowane. Obie strony zgodziły się na warunki, także pozostało tylko złożenie podpisu. Dimarco zgodził się na nową, czteroletnią umowę, która zapewni mu większe zarobki.

26-latek wystąpił w tym sezonie w czternastu spotkaniach. Na swoim koncie ma dwa trafienia oraz cztery asysty.

