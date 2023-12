fot. Imago/Nicola Ianuale Na zdjęciu: Stefano Pioli

W Milanie może niebawem dojść do zmiany trenera

Stefano Pioli po remisie z Salernitaną był bliski zwolnienia

Posadę uratowali mu piłkarze, którzy wciąż wierzą w tę współpracę

Milan nie chce długo czekać ze zmianą

Postawa Milanu w obecnym sezonie nie jest satysfakcjonująca dla władz klubu, które po obiecującym okienku transferowym spodziewały się zdecydowanie lepszych wyników. Rossoneri wypisali się już z gry w Lidze Mistrzów, a w Serie A tracą aż jedenaście punktów do liderującego Interu Mediolan.

W minionej kolejce Milan zremisował na wyjeździe z bardzo słabą Salernitaną, choć niewiele brakowało, a to spotkanie zakończyłoby się porażką faworyta. Ten rezultat sprawił, że zwolnienie Stefano Piolego stało się bardzo prawdopodobne. Przedstawiciele klubu byli otwarci na takie rozwiązanie, natomiast nie doszło do niego z uwagi na piłkarzy, którzy wciąż wierzą we współpracę ze szkoleniowcem.

Przeprowadzono indywidualne rozmowy z zawodnikami, którzy w dalszym ciągu stoją po stronie Piolego i liczą, że wspólnie uda się zażegnać kryzys. Cierpliwości może jednak zabraknąć. Zdaniem krajowych mediów, Pioli otrzymał ultimatum, a w najbliższym meczu z Sassuolo musi zdobyć trzy punkty. Inny rezultat będzie oznaczał zwolnienie.

