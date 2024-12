Urbański doceniony w Bologni. Wyjaśniła się przyszłość reprezentanta Polski

Kacper Urbański przedłużył kontrakt z Bologną. Włoski klub poinformował, że polski pomocnik zostanie do 30 czerwca 2026 roku.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański z nową umową

Kacper Urbański to jedno z największych objawień w polskim futbolu ostatnich lat. Pomocnik konsekwentnie rozwija swoje umiejętności w barwach włoskiej Bologni, gdzie pokazuje drzemiący w nim potencjał. Choć ostatnio częściej pełni rolę rezerwowego, jego talent i zaangażowanie nie pozostawiają wątpliwości, że przed nim wciąż wielka przyszłość. Michał Probierz powołał 20-latka na mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech.

W środę Bologna przekazała wieści, że reprezentant Polski przedłużył kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Wcześniejsza umowa obowiązywała do końca bieżącego sezonu. Przypomnijmy, że Urbański trafił do klubu z włoskiego regionu Emilia-Romania zimą 2021 roku w ramach wypożyczenia z Lechii Gdańsk.

𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️



Kacper Urbanski resta in rossoblù fino al 2026 🤝🇵🇱#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) December 18, 2024

W poprzednim sezonie Urbański z Bologną wywalczył awans do Ligi Mistrzów. W prestiżowych rozgrywkach wystąpił w czterech meczach, spędzając na boisku nieco ponad 200 minut. W Serie A zaliczył natomiast jedno trafienie w siedmiu spotkaniach. Mimo tego, trener Vincenzo Italiano nie widzi jeszcze Polaka w wyjściowym składzie i wciąż walczy o regularne występy w zespole.

Bologna zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli Serie A i w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Torino (21 grudnia).