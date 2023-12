AC Milan prezentuje się w kartkę, co wywołuje dyskusje o przyszłości Stefano Piolego. Trener Rossonerich koncentruje się na teraźniejszości i motywuje swoich zawodników. 58-latek nadal wierzy w zdobycie tytułu mistrzowskiego.

IMAGO / IPA Sport/ Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan obecnie zajmuje 3. miejsce w Serie A i traci sześć punktów do lidera

Rossoneri nie zamierzają rezygnować z walki o mistrzostwo – na to wskazują słowa trenera

Stefano Pioli zapewnia, że wszyscy piłkarze wierzą w możliwość wyprzedzenia Interu i Juventusu

Serie A. Milan nie rezygnuje z walki o tytuł

AC Milan obecnie traci sześć punktów do liderującego Interu i cztery do Juventusu, który zajmuje 2. miejsce. Rossoneri w Serie A od dłuższego czasu prezentują się poniżej oczekiwań – w październiku i listopadzie zaliczyli łącznie dwie porażki i dwa remisy.

Mimo przeciętnej dyspozycji na San Siro nadal wierzą, że mistrzostwo wcale nie zostało rozstrzygnięte. Stefano Pioli przed zbliżającym się meczem z Frosinone motywuje swoich zawodników i przekonuje, że jego drużyna nie zrezygnowała z walki o tytuł:

– Jeśli ktoś nie wierzy, że uda nam się osiągnąć Inter i Juventus na przestrzeni 25 meczów, które pozostały do rozegrania, to nie powinien był pojawiać się na czwartkowym treningu. Ale przyszli wszyscy: oczywiście także dlatego, że im za to płacą, ale przede wszystkim ponieważ wierzą w sukces. Mamy zwartą i gotową na wyzwania grupę.