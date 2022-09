fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Sobotnie derby Mediolanu obfitowały w ogromne emocje. Ostatecznie górą wyszedł z nich Milan, który pokonał Inter 3-2. Zawiedziony postawą swoich podopiecznych był trener Simone Inzaghi. Na pomeczowej konferencji zarzucił im zbyt łatwe tracenie bramek.

Milan pokonał Inter Mediolan 3-2

Bramki dla mistrzów Włoch zdobywali Rafael Leao oraz Olivier Giroud, zaś dla “Nerrazzurich” strzelali Marcelo Brozović i Edin Dżeko

Simone Inzaghi zarzuca swoim piłkarzom zbyt łatwe tracenie bramek

“Jest tyle rozczarowań i smutku”

Derby Mediolanu to zawsze gwarancja ogromnych emocji. Nie inaczej było w sobotę, bowiem Milan oraz Inter stworzyli kibicom wspaniałe widowisko. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli wicemistrzowie Włoch, lecz później “Rossoneri” trzykrotnie trafiali do siatki lokalnego rywala. Inter stać było na bramkę kontaktową, lecz wyrównanie nie było możliwe za sprawą Mike’a Maignana, który fenomenalnie wywiązywał się ze swoich obowiązków i strzegł bramki Milanu.

Na pomeczowej konferencji Simone Inzaghi miał do swoich podopiecznych wiele żalu. Przede wszystkim zarzucił im zbyt łatwe tracenie bramek, a także niewystarczające zaangażowanie. Dopiero w końcówce drugiej połowy Inter był w stanie zepchnąć mistrzów Włoch do głębokiej defensywy.

Jest tyle rozczarowań i smutku. To mnie pali, żeby przegrać takie derby. Na początku był to wyrównany mecz, potem po wyrównaniu Milanu byliśmy zdezorientowani.

W derbach nie możemy tracić takich bramek. Ze wszystkim, co stworzyliśmy, być może zasłużyliśmy na remis, ale ja jestem trenerem i biorę odpowiedzialność. Te pół godziny było nie do usprawiedliwienia. Aby wygrać derby trzeba zrobić więcej. Po zmianach zespół robił to, co musiał, ale pół godziny to za mało. Powinniśmy byli grać tak wtedy, kiedy Milan zdobywał dwie bramki. To jest ten sam zespół, który w zeszłym roku przeszedł osiem spotkań bez straty bramki – analizuje porażkę Inzaghi.

