fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan i Inter Mediolan stworzyły kapitalne widowisko w ramach piątej kolejki Serie A. W starciu z udziałem obu ekip nie brakowało pięknych goli, zwrotów akcji i genialnych interwencji bramkarzy. Ostatecznie szalę zwycięstwo na swoją stronę przechylili Rossoneri (3:2).

Pięć goli padło w szlagierze ligi wloskiej

Milan wygrał drugie z rzędu spotkanie ligowe z Interem

Nerazzurri ponieśli drugą porażkę w tej kampanii

Brozović zaczął strzelanie

AC Milan i Inter Mediolan to dwaj ostatni mistrzowie Włoch, co zdecydowanie sprawiało, że na San Siro w sobotę mogliśmy być świadkami spotkania o niezwykłym ciężarze gatunkowym. Nie tylko kibice Rossonerich i Nerazzurrich ostrzyli sobie zęby na to starcie. Ostatecznie mecz był kapitalny do tego stopnia, ze żal było mrugać.

W pierwszej połowie padły dwa gole. Wynik rywalizacji został otwarty w 21. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Marcelo Brozović. Chorwat wykorzystał podanie od Lautaro Martineza, kierując piłkę do siatki po akcji sam na sam z golkiperem rywala. Mike Maignan był bez szans.

💣MARCELO BROZOVIĆ OTWIERA WYNIK W DERBACH MEDIOLANU!



Inter Mediolan prowadzi z AC Milanem 1:0!⚽



Inter Mediolan prowadzi z AC Milanem 1:0!⚽

Radość z prowadzenia w szeregach Czarno-niebieskich nie trwała jednak długo, bo już w 28. minucie do wyrównania doprowadził Rafael Leao. Portugalczyk zamienił na gola kapitalne podanie od Sandro Tonaliego i do przerwy miał miejsce rezultat 1:1.

W drugiej połowie mieliśmy natomiast batalię, w której nadal nie brakowało emocji, zwrotów akcji i sytuacji strzeleckich z obu stron. Czerwono-czarni po raz pierwszy prowadzenie w meczu objęli w 54. minucie. W roli głównej wystąpił Olivier Giroud, który strzałem z mniej więcej 10 metrów zmusił do kapitulacji Samira Handanovicia.

Dublet Leao i genialny Maignan

Tymczasem w 60. minucie nadziei na korzystny wynik pozbawił gospodarzy Rafael Leao. Portugalczyk popisał się indywidualną akcją, ogrywając trzech rywali. Tym samym podopieczni Stefano Pioliego wypracowali sobie dwubramkową zaliczkę.

🔥ALEŻ SIĘ ZABAWIŁ!😮



Rafael Leão ponownie trafia w derbach Mediolanu i AC Milan prowadzi już 3:1!



Rafael Leão ponownie trafia w derbach Mediolanu i AC Milan prowadzi już 3:1!

Edin Dzeko sprawił natomiast trafieniem w 67. minucie, że jeszcze nie wszystko było stracone dla Interu. Bośniak pojawił się na boisku trzy minuty wcześnie, dając szybko pozytywny impuls drużynie. W kolejnych fragmentach rywalizacji Lautaro Martinez i Hakan Calhanoglu próbowali pokonać bramkarza Milanu, ale Maignan popisywał się nieprawdopodobnymi interwencjami. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wiktorią Rossonerich 3:2.