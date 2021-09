Wojciech Szczęsny ponownie popełnił fatalny w skutkach błąd. Na temat bramkarza Juventusu wypowiedział się trener turyńczyków Massimiliano Allegri.

Szczęsny pracuje na utratę zaufania

Sezon 2021/2022 w Serie A trwa od kilku tygodni. Trwająca kampania miała być nowym otwarciem dla chcącego odzyskać mistrzostwo Włoch Juventusu oraz Wojciecha Szczęsnego. Polak od wielu miesięcy jest obiektem stałej krytyki. Niestety, zasłużonej. Bramkarz reprezentacji Polski podkreślał, że odcina się od niej. Zadanie to jest coraz trudniejsze.

Juventus w hicie 3. kolejki Serie A mierzył się z Napoli. Wygrywał 1:0 po golu autorstwa Alvaro Moraty. Prowadzenie stracił po niespełna godzinie gry. Wydatnie przyczynił się do tego Szczęsny. Polak odbił piłkę na bok tak, że dopadł do niej Matteo Politano, który strzelił na 1:1. Finalnie Neapolitańczycy triumfowali 2:1. Po spotkaniu głos zabrał trener turyńczyków. Wciąż wierzy on w Szczęsnego.

– Szczęsny to świetny bramkarz, nadal będzie numerem jeden. Miał dobre mecze, dzisiaj nie złapał piłki. We wtorek znowu stanie między słupkami i musi dobrze zagrać – przyznał Massimiliano Allegri.

– To długi sezon, musimy gonić inne zespoły i będzie mnóstwo czas, by odwrócić sytuację. Miałem gorsze chwile niż ta. Teraz liczy się wtorek, dobry występ przeciwko Malmo w Lidze Mistrzów – dodał opiekun Juventusu.

SSC Napoli wyrównuje stan rywalizacji przy pomocy Wojciecha Szczęsnego… 😳 Do siatki trafia Matteo Politano! ⚽️ #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/Zc8A2YqEVa — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 11, 2021

