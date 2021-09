Napoli – Juventus: koszmar Szczęsnego i Juve, mecz pomyłek w Neapolu

SSC Napoli pokonało Juventus FC w szlagierze trzeciej kolejki Serie A. Azzurri wygrali 2:1. W szeregach teamu z Allianz Stadium nie spisał się najlepiej Wojciech Szczęsny, który zawalił jedną z bramek dla rywali.

Grecka tragedia

SSC Napoli przystępowało do potyczki z wielokrotnymi mistrzami Serie A w roli faworyta. Ekipa Luciano Spallettiego miała nadzieję na trzecie z rzędu zwycięstwo. Tymczasem Juventus liczył na premierowy triumf w tej kampanii. Mimo że musiał radzić sobie bez takich zawodników jak Federico Chiesa, czy Paulo Dybala.

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi gospodarzy. Azzurri atakowali, ale nie potrafili skierować piłki do siatki. Tymczasem podopieczni Massimiliano Allegriego mieli w pierwszej połowie świetną szansę po fatalnym błędzie Kostasa Manolasa i wykorzystał ja Alvaro Morata, strzelając gola w 10. minucie.

Jeszcze w pierwszych trzech kwadransach rywalizacji okazję na podwyższenie prowadzenia miał Dejan Kulusevski, który w 24. minucie wyróżnił się celnym uderzeniem. Na posterunku był jednak David Ospina i do przerwy wynik już się nie zmienił.

Napoli odwróciło losy rywalizacji

Po zmianie stron Napoli wróciło do gry, zdobywając bramkę w 56. minucie. Niestety nie popisał się przy tej akcji Wojciech Szczęsny, który odbił piłkę do boku. Nie miał asekuracji ze strony Adriena Rabiota, włączył się w sytuację Matteo Politano i doprowadził do wyrównania.

Po stracie gola turyńczycy chcieli szybko odzyskać prowadzenie. Okazję do zdobycia bramki mieli Federico Bernardeschi i Weston McKennie. Aczkolwiek ostatnie słowo należało do Kalidou Koulibaly’ego. Środkowy defensor Azzurrich wykorzystał nieporadność obrońców rywali w 85. minucie i ostatecznie trzy punkty zainkasowało Napoli, wygrywając 2:1.