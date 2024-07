Szczęsny na wylocie z Juventusu. Nie jedzie na obóz przedsezonowy

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny bliski opuszczenia Juventusu

Wojciech Szczęsny od wielu tygodni jest łączony z opuszczeniem Juventusu. Polski bramkarz jest celowniku między innymi klubów z Arabii Saudyjskiej, gdzie jego usługami jest zainteresowane Al-Nassr oraz Al-Ittihad. W swoich szeregach reprezentanta Polski chciałaby mieć również Monza. Obecnie trudno jednak przewidzieć, jak potoczą się losy Polaka.

Wygląda jednak na to, że mimo obowiązującego kontraktu do czerwca 2025, Szczęsny opuści Juventus już tego lata. – Najprawdopodobniej do pracy w Juventusie nie wrócę – przyznał niedawno. Polak ma jeden z najwyższych kontraktów w zespole, co miało być jednym z głównych powodów jego rozstania ze Starą Damą według włoskich mediów. Bianconeri są trudnej sytuacji finansowej i chcą zrównoważyć budżet płacowy, który pozwoli na inne wzmocnienia.

Thiago Motta na obóz przygotowawczy do Niemiec nie zabrał także Arkadiusza Milika, Federico Chiesy oraz Deann Huijsena, którzy również są łączeni z opuszczeniem Juventusu. Choć akurat reprezentant Włoch dostał urlop, bo bierze ślub. W kadrze znalazł się natomiast Matias Soule, który tego lata najpewniej Turyn zamieni na Rzym.

Na liście powołanych próżno jednak szukać największych gwiazd Starej Damy. Większość z nich przebywa jeszcze na zasłużonych urlopach po Euro 2024 oraz Copa America, a do treningów wrócą dopiero za jakiś czas.

