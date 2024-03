IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zarabia w Juventusie 6,5 mln euro

Jego umowa wygasa w czerwcu 2025

Stara Dama chce ją przedłużyć, ale z mniejszym wynagrodzeniem

Juventus chce obniżyć pensję Szczęsnego

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa w 2025 roku. Już od pewnego czasu pojawiają się głosy, że Stara Dama chętnie zatrzymałaby polskiego bramkarza na dłużej. Taką samą wolę wyraża również zawodnik.

Szczęsny zarabia w Turynie 6,5 mln euro za sezon gry, co jest jedną z większych pensji w zespole. Juventus z kolei od kilkunastu miesięcy wdraża politykę zbilansowanych finansów i pracuje nad obniżką wynagrodzeń, co docelowo ma pomóc w odbudowaniu drużyny i ponownym włączeniu się do gry o najwyższe cele.

Nicolo Schira informuje, że właśnie taki plan Juventus ma wobec Wojciecha Szczęsnego. Polak może liczyć na nową umowę w Turynie, jednak musiałby zgodzić się na obniżkę pensji. Obecnie obie strony nie znalazły jeszcze porozumienia.

Zobacz również: Juventus straci latem kluczowego obrońcę. Man Utd zapłaci klauzulę wykupu